Paul Bellon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Bellon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Bellon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Bellon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Bellon 15 Ocak 2000 tarihinde Issoire şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Bellon Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JL Sport Consulting yapmaktadır. Paul Bellon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lorient B futbol takımında oynamaktadır. FC Lorient B takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Paul Bellon'nin FC Lorient B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Paul Bellon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paul Bellon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paul Bellon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Bellon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Lorient U17

1 Temmuz 2017 yılında FC Lorient U19

1 Temmuz 2018 yılında Lorient B

Paul Bellon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Bellon şuan FC Lorient B takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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