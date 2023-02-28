Paul Charpentier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Charpentier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Charpentier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Charpentier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Charpentier 1 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Charpentier Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Paul Charpentier, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportivo Luqueño futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Luqueño takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Paul Charpentier'nin Sportivo Luqueño ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Paul Charpentier Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paul Charpentier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paul Charpentier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Charpentier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2019 yılında Sacachispas

30 Haziran 2020 yılında Nueva Chic. U20

1 Şubat 2021 yılında Nueva Chicago

1 Ocak 2023 yılında Luqueño

31 Aralık 2023 yılında Nueva Chicago

Paul Charpentier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Charpentier şuan Sportivo Luqueño takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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