Paul Doyle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Doyle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Doyle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Doyle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Doyle 10 Nisan 1998 tarihinde Westport, Co. Mayo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Doyle Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Paul Doyle, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundalk FC futbol takımında oynamaktadır. Dundalk FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Paul Doyle'nin Dundalk FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Paul Doyle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paul Doyle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paul Doyle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Doyle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında UCD

1 Ocak 2022 yılında Dundalk FC

Paul Doyle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Doyle şuan Dundalk FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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