Paul Dubien Mbelek Nouga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Dubien Mbelek Nouga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Dubien Mbelek Nouga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Paul Dubien Mbelek Nouga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Paul Dubien Mbelek Nouga 22 Temmuz 1999 tarihinde Melun şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fransa,Kamerun uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Paul Dubien Mbelek Nouga Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BBC Management yapmaktadır. Paul Dubien Mbelek Nouga, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Lorient B futbol takımında oynamaktadır. FC Lorient B takımına 16 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Paul Dubien Mbelek Nouga'nin FC Lorient B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Paul Dubien Mbelek Nouga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Paul Dubien Mbelek Nouga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Orléans B
1 Temmuz 2020 yılında Blanc-Mesnil SF
16 Temmuz 2021 yılında Lorient B
Paul Dubien Mbelek Nouga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Paul Dubien Mbelek Nouga şuan FC Lorient B takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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