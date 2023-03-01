Paul Farman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Farman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Paul Farman kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Paul Farman ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.