Paul Farman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Farman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Farman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Paul Farman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Paul Farman 2 Kasım 1989 tarihinde North Tyneside şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Paul David Farman şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Paul Farman Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LPM Football Agents yapmaktadır. Paul Farman, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AFC Barrow futbol takımında oynamaktadır. AFC Barrow takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Paul Farman'nin AFC Barrow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Paul Farman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/paulfarman23
Paul Farman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Paul Farman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2008 yılında Blyth Spartans
28 Ağustos 2008 yılında Washington FC
28 Eylül 2008 yılında Blyth Spartans
1 Temmuz 2009 yılında Gateshead
3 Kasım 2011 yılında Lincoln City
1 Ocak 2012 yılında Gateshead
1 Temmuz 2012 yılında Lincoln City
12 Eylül 2014 yılında Boston Utd
23 Ekim 2014 yılında Lincoln City
1 Temmuz 2018 yılında Stevenage
17 Ağustos 2020 yılında Carlisle United
1 Temmuz 2021 yılında Barrow
Paul Farman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Paul Farman şuan AFC Barrow takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
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