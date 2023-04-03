Paul Gelber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Gelber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Paul Gelber kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Paul Gelber ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.