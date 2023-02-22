Paul Heatley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Heatley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Paul Heatley kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Paul Heatley ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Paul Heatley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Heatley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Paul Heatley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Heatley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Heatley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Heatley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Heatley 30 Haziran 1987 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Heatley Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Paul Heatley, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Crusaders FC futbol takımında oynamaktadır. Crusaders FC takımına 1 Temmuz 2012 tarihinde katılmıştır. Paul Heatley'nin Crusaders FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Paul Heatley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paul Heatley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Paul Heatley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Heatley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında ara verdi

1 Temmuz 2010 yılında Brantwood F.C.

1 Temmuz 2011 yılında Carrick Rangers

1 Temmuz 2012 yılında Crusaders

Paul Heatley kimdir

Paul Heatley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Heatley şuan Crusaders FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

St. Mary´s FC Glengormley, Cliftonville FC

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Paul Heatley nereli

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