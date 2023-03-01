Paul Huntington kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Huntington Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Huntington adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Huntington Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Huntington 17 Eylül 1987 tarihinde Carlisle şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Paul David Huntington şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Huntington Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Paul Huntington, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carlisle United futbol takımında oynamaktadır. Carlisle United takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Paul Huntington'nin Carlisle United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Paul Huntington Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paul Huntington isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paul Huntington Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Huntington futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Newcastle

1 Ağustos 2007 yılında Leeds

1 Eylül 2009 yılında Stockport

1 Temmuz 2010 yılında Yeovil Town

1 Temmuz 2012 yılında Preston

10 Ağustos 2022 yılında Carlisle United

Paul Huntington Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Huntington şuan Carlisle United takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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