Paul Obata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Obata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Obata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Paul Obata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Paul Obata 1 Haziran 1996 tarihinde Warri şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Paul Oghale Obata şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Paul Obata Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Paul Obata, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
El-Kanemi Warriors futbol takımında oynamaktadır. El-Kanemi Warriors takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Paul Obata'nin El-Kanemi Warriors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Paul Obata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Paul Obata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2014 yılında Rio Ave FC U19
1 Temmuz 2015 yılında Bilinmiyor
1 Ocak 2018 yılında Akwa United
1 Ocak 2021 yılında MFM FC
1 Mayıs 2021 yılında Warri Wolves FC
1 Ocak 2022 yılında Kanemi Warriors
Paul Obata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Paul Obata şuan El-Kanemi Warriors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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