Paul Oneill kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Oneill Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Oneill adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Oneill Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Oneill 7 Ocak 2000 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Oneill Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FFP yapmaktadır. Paul Oneill, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Larne FC futbol takımında oynamaktadır. Larne FC takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Paul Oneill'nin Larne FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Paul Oneill Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paul Oneill isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paul Oneill Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Oneill futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Glentoran U20

1 Temmuz 2018 yılında Glentoran

31 Ocak 2021 yılında Cliftonville

27 Temmuz 2022 yılında Larne FC

Paul Oneill Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Oneill şuan Larne FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Paul Oneill Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cliftonville FC (-1/2014), Glentoran FC (1/2014-2018)

Kuzey İrlanda U21 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

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