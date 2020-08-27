Paul Pogba koronavirüse yakalandı
Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Paul Pogba'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Manchester United forması giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Paul Pogba, koronavirüse yakalandı. Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, basın toplantısında oyuncunun koronavirüse yakalandığını ve karantinada olduğunu açıkladı.
27 yaşındaki futbolcu bu gelişmenin ardından milli takım kadrosundan çıkarıldı.
Yıldız futbolcunun yerine Lille forması giyen Eduardo Camavinga davet edildi.
PAUL POGBA'NIN KARİYERİ
Altyapı Kariyeri :
1999-2006 – Roissy-en-Brie
2006-2007 – Torcy
2007-2009 – Le Havre
2009-2011 – Manchester United
Profesyonel Futbol Kariyeri :
2011-2012 – Manchester United
2012-2016 – Juventus
2016- —— – Manchester United
Millî takım kariyeri :
2008-2009 – Fransa U-16
2010 – —– – Fransa U-17
2010-2011 – Fransa U-18
2011-2012 – Fransa U-19
2012-2013 – Fransa U-20
2013- —— – Fransa