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Paul Pogba koronavirüse yakalandı

Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Paul Pogba'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Paul Pogba koronavirüse yakalandı

Manchester United forması giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Paul Pogba, koronavirüse yakalandı. Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, basın toplantısında oyuncunun koronavirüse yakalandığını ve karantinada olduğunu açıkladı.

27 yaşındaki futbolcu bu gelişmenin ardından milli takım kadrosundan çıkarıldı.

Yıldız futbolcunun yerine Lille forması giyen Eduardo Camavinga davet edildi.

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PAUL POGBA'NIN KARİYERİ

Altyapı Kariyeri :

1999-2006 – Roissy-en-Brie
2006-2007 – Torcy
2007-2009 – Le Havre
2009-2011 – Manchester United

Profesyonel Futbol Kariyeri :

2011-2012 – Manchester United
2012-2016 – Juventus
2016- —— – Manchester United

Millî takım kariyeri :

2008-2009 – Fransa U-16
2010 – —– – Fransa U-17
2010-2011 – Fransa U-18
2011-2012 – Fransa U-19
2012-2013 – Fransa U-20
2013- —— – Fransa

Onur Çelik
Spor Editörü


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