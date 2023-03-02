Paul Rooney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Rooney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Rooney adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Paul Rooney Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Paul Rooney 22 Mart 1997 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Paul Laurence Michael Rooney şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Paul Rooney Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beswicks Sports Ltd yapmaktadır. Paul Rooney, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Havant & Waterlooville FC futbol takımında oynamaktadır. Havant & Waterlooville FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Paul Rooney'nin Havant & Waterlooville FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Paul Rooney Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Paul Rooney futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2016 yılında Bohemians
4 Temmuz 2016 yılında Millwall
9 Aralık 2016 yılında Torquay
4 Şubat 2017 yılında Millwall
24 Ocak 2018 yılında Colchester Utd.
28 Eylül 2018 yılında Bromley
28 Kasım 2018 yılında Colchester Utd.
30 Kasım 2018 yılında Billericay
31 Mayıs 2019 yılında Colchester Utd.
1 Temmuz 2019 yılında Dover Athletic
1 Temmuz 2021 yılında Havant & Water.
Paul Rooney Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Paul Rooney şuan Havant & Waterlooville FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
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