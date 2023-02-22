Paul Samson Alo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Samson Alo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Samson Alo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Paul Samson Alo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Paul Samson Alo 10 Ocak 2000 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Paul Samson Alo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Stars Consulting yapmaktadır. Paul Samson Alo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kwara United FC futbol takımında oynamaktadır. Kwara United FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Paul Samson Alo'nin Kwara United FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Paul Samson Alo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Paul Samson Alo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Eylül 2022 yılında Kwara United
Paul Samson Alo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Paul Samson Alo şuan Kwara United FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
Paul Samson Alo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Nijerya takımında 6 numaralı formasıyla 10 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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