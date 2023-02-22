Paul Waite kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Waite Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Waite adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Waite Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Waite 26 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Waite Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carrick Rangers futbol takımında oynamaktadır. Carrick Rangers takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Paul Waite'nin Carrick Rangers ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Paul Waite Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paul Waite isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paul Waite Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Waite futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Eylül 2020 yılında Ballyclare

1 Temmuz 2021 yılında Carrick Rangers

2 Temmuz 2021 yılında PSNI FC

1 Ocak 2022 yılında Carrick Rangers

Paul Waite Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Waite şuan Carrick Rangers takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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