Paulo Agostinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulo Agostinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paulo Agostinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Paulo Agostinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Paulo Agostinho 25 Ağustos 2002 tarihinde Vila Franca de Xira şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Portekiz,Angola uyrukludur.Gerçek adı da Paulo Balanga Agostinho şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Paulo Agostinho Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSG yapmaktadır. Paulo Agostinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Panathinaikos Athen B futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen B takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Paulo Agostinho'nin Panathinaikos Athen B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Paulo Agostinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Paulo Agostinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Sacavenense S15
1 Temmuz 2016 yılında Belenenses S15
1 Temmuz 2017 yılında Belenenses U17
8 Eylül 2018 yılında Sporting U17
1 Temmuz 2019 yılında Sporting U19
1 Temmuz 2021 yılında Sporting B
1 Eylül 2022 yılında Panathinaikos B
Paulo Agostinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Paulo Agostinho şuan Panathinaikos Athen B takımında oynamakta ve 85 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?CA Desportos (2010-11), UA Povoense (2011-12), SC Sacavenense (2012-16), CF Belenenses (2016-18), Sporting CP (2018-21)
Paulo Agostinho Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Portekiz U20 takımında 9 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.
Portekiz U18 takımında 7 numaralı formasıyla 7 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
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