Paulo Buxhelaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulo Buxhelaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paulo Buxhelaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paulo Buxhelaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paulo Buxhelaj 1 Mayıs 2003 tarihinde Kuc, Vlorë şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paulo Buxhelaj Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Paulo Buxhelaj, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizani futbol takımında oynamaktadır. FK Partizani takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Paulo Buxhelaj'nin FK Partizani ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Paulo Buxhelaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paulo Buxhelaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paulo Buxhelaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paulo Buxhelaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Partizani U19

1 Temmuz 2022 yılında FK Partizani

Paulo Buxhelaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paulo Buxhelaj şuan FK Partizani takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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