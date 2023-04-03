Paulo Cesar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulo Cesar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Paulo Cesar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Paulo Cesar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.