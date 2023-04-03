Paulo Cesar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paulo Cesar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paulo Cesar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Paulo Cesar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Paulo Cesar 20 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Paulo César Lobo Bastos şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Paulo Cesar Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Santos Futebol Clube U20 futbol takımında oynamaktadır. Santos Futebol Clube U20 takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Paulo Cesar'nin Santos Futebol Clube U20 ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.
Paulo Cesar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Paulo Cesar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ekim 2022 yılında Santos FC U20
Paulo Cesar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Paulo Cesar şuan Santos Futebol Clube U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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