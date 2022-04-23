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Paunt ne demek, TDK'ya göre Paunt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Paunt kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Paunt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Paunt nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Paunt kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Paunt ne demek, TDK'ya göre Paunt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Paunt ne demek? Paunt TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi paunt kelimesi. Peki paunt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre paunt nedir, paunt kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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PAUNT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Paunt kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Paunt kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre paunt kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sterlin

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