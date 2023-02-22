Pavel Behensky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Behensky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Behensky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavel Behensky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavel Behensky 13 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Pavel Behenský şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavel Behensky Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag B futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag B takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Pavel Behensky'nin SK Slavia Prag B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pavel Behensky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavel Behensky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pavel Behensky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavel Behensky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında SK Slavia U19

1 Ocak 2022 yılında Slavia Prag B

Pavel Behensky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavel Behensky şuan SK Slavia Prag B takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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