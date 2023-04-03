Pavel Bocharov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Bocharov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Pavel Bocharov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pavel Bocharov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.