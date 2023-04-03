Pavel Bocharov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Bocharov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Bocharov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Pavel Bocharov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Pavel Bocharov 21 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Бочаров Павел Сергеевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Pavel Bocharov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Pavel Bocharov, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Rostov II futbol takımında oynamaktadır. FK Rostov II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pavel Bocharov'nin FK Rostov II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Pavel Bocharov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Pavel Bocharov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Rostov II
Pavel Bocharov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Pavel Bocharov şuan FK Rostov II takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.