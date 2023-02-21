Pavel Cerny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Cerny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Cerny adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavel Cerny Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavel Cerny 28 Ocak 1985 tarihinde Hradec Králové şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Pavel Černý şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavel Cerny Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pavel Cerny, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Pardubice futbol takımında oynamaktadır. FK Pardubice takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Pavel Cerny'nin FK Pardubice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pavel Cerny Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavel Cerny isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pavel Cerny Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavel Cerny futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Hradec Kralove B

1 Temmuz 2005 yılında Hradec Kralove

11 Şubat 2009 yılında FK Jablonec

30 Haziran 2009 yılında Hradec Kralove

1 Temmuz 2012 yılında Akzhayik

1 Ocak 2014 yılında Ordabasy

1 Temmuz 2014 yılında Hradec Kralove

1 Temmuz 2017 yılında Pardubice

Pavel Cerny Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavel Cerny şuan FK Pardubice takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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