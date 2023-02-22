Pavel Osmancik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Osmancik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Osmancik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavel Osmancik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavel Osmancik 26 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Pavel Osmančík şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavel Osmancik Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Varnsdorf futbol takımında oynamaktadır. FK Varnsdorf takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Pavel Osmancik'nin FK Varnsdorf ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pavel Osmancik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavel Osmancik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Pavel Osmancik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavel Osmancik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Bohemians B

1 Temmuz 2020 yılında Bohemians 1905

18 Şubat 2022 yılında Viktoria Zizkov

30 Haziran 2022 yılında Bohemians 1905

1 Temmuz 2022 yılında Viagem Pribram

31 Aralık 2022 yılında Bohemians 1905

10 Şubat 2023 yılında Varnsdorf

30 Haziran 2023 yılında Bohemians 1905

Pavel Osmancik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavel Osmancik şuan FK Varnsdorf takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SK Horní Měcholupy (2006 - 2007)Bohemians Praha 1905 (2007 - 2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.