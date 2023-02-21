Pavel Sokol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Sokol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pavel Sokol kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pavel Sokol ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pavel Sokol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Sokol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pavel Sokol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Sokol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Sokol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavel Sokol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavel Sokol 7 Temmuz 1996 tarihinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavel Sokol Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Profisportovni yapmaktadır. Pavel Sokol, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Lisen futbol takımında oynamaktadır. SK Lisen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pavel Sokol'nin SK Lisen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pavel Sokol Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavel Sokol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Pavel Sokol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavel Sokol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Z. Brno U19

1 Temmuz 2015 yılında FCZ Brno B

9 Mart 2017 yılında 1.SC Znojmo

17 Temmuz 2017 yılında FCZ Brno B

21 Temmuz 2017 yılında Pardubice

30 Haziran 2018 yılında FCZ Brno B

1 Temmuz 2018 yılında Pardubice

23 Şubat 2020 yılında FC Petrzalka

30 Haziran 2020 yılında Pardubice

11 Ağustos 2020 yılında Chrudim

30 Haziran 2021 yılında Pardubice

7 Eylül 2021 yılında Chrudim

30 Haziran 2022 yılında Pardubice

1 Temmuz 2022 yılında SK Lisen

Pavel Sokol kimdir

Pavel Sokol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavel Sokol şuan SK Lisen takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

MFK Chrudim (2002 - 2012)
FC Zbrojovka Brno (2012 - 2013)
MFK Chrudim (2013 - 2014)
FC Zbrojovka Brno (2014 - 2015)

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Pavel Sokol nereli

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