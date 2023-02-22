Pavel Svatek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Svatek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Svatek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavel Svatek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavel Svatek 18 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Pavel Svatek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavel Svatek Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini STIG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC SILON Taborsko futbol takımında oynamaktadır. FC SILON Taborsko takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pavel Svatek'nin FC SILON Taborsko ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pavel Svatek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavel Svatek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pavel Svatek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavel Svatek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında SILON Taborsko

Pavel Svatek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavel Svatek şuan FC SILON Taborsko takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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