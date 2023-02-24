Pavle Glisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavle Glisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavle Glisic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavle Glisic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavle Glisic 12 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Pavle Glišić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavle Glisic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pavle Glisic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kozara Gradiska futbol takımında oynamaktadır. FK Kozara Gradiska takımına - tarihinde katılmıştır. Pavle Glisic'nin FK Kozara Gradiska ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pavle Glisic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavle Glisic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pavle Glisic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavle Glisic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavle Glisic şuan FK Kozara Gradiska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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