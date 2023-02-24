Pavle Susic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavle Susic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavle Susic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavle Susic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavle Susic 15 Nisan 1988 tarihinde Šekovići şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Pavle Sušić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavle Susic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pavle Susic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Drina Zvornik futbol takımında oynamaktadır. FK Drina Zvornik takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pavle Susic'nin FK Drina Zvornik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pavle Susic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavle Susic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pavle Susic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavle Susic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Radnik Bijelj.

1 Temmuz 2009 yılında Zrinjski Mostar

21 Ocak 2011 yılında Leotar Trebinje

9 Ocak 2013 yılında Zvijezda G.

1 Temmuz 2014 yılında Zrinjski Mostar

5 Şubat 2015 yılında Leotar Trebinje

7 Haziran 2015 yılında Zrinjski Mostar

22 Temmuz 2015 yılında Granitas

23 Şubat 2016 yılında Mladost Kakanj

9 Ağustos 2017 yılında GOSK Gabela

9 Şubat 2018 yılında Radnik Bijelj.

21 Temmuz 2022 yılında Drina Zvornik

Pavle Susic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavle Susic şuan FK Drina Zvornik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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