Pavlin Chilikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavlin Chilikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavlin Chilikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavlin Chilikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavlin Chilikov 15 Ağustos 2000 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Павлин Георгиев Чиликов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavlin Chilikov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Euro Play Ltd. yapmaktadır. Pavlin Chilikov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportist Svoge futbol takımında oynamaktadır. Sportist Svoge takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pavlin Chilikov'nin Sportist Svoge ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pavlin Chilikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavlin Chilikov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pavlin Chilikov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavlin Chilikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Lok. Sofia U19

1 Temmuz 2019 yılında Minyor Pernik

6 Temmuz 2022 yılında Chern. Burgas

4 Ocak 2023 yılında Sportist Svoge

Pavlin Chilikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavlin Chilikov şuan Sportist Svoge takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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