Pavlo Rudnytskyy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavlo Rudnytskyy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavlo Rudnytskyy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavlo Rudnytskyy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavlo Rudnytskyy 13 Temmuz 1988 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Ukrayna,Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Рудницький Павло Омелянович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavlo Rudnytskyy Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pavlo Rudnytskyy, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Varnsdorf futbol takımında oynamaktadır. FK Varnsdorf takımına 1 Temmuz 2010 tarihinde katılmıştır. Pavlo Rudnytskyy'nin FK Varnsdorf ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pavlo Rudnytskyy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavlo Rudnytskyy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pavlo Rudnytskyy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavlo Rudnytskyy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında FK Teplice U19

1 Temmuz 2007 yılında Teplice B

1 Temmuz 2008 yılında Usti nad Labem

1 Temmuz 2010 yılında Varnsdorf

Pavlo Rudnytskyy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavlo Rudnytskyy şuan FK Varnsdorf takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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