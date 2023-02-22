Pavlos Divanes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavlos Divanes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavlos Divanes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Pavlos Divanes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Pavlos Divanes 1 Ocak 2006 tarihinde Larisa şehrinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Παύλος Διβανές şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Pavlos Divanes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Apollon Larisas futbol takımında oynamaktadır. Apollon Larisas takımına 26 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Pavlos Divanes'nin Apollon Larisas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Pavlos Divanes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Pavlos Divanes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
26 Eylül 2022 yılında Ap. Larisas
Pavlos Divanes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Pavlos Divanes şuan Apollon Larisas takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.
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