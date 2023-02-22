Pavlos Eppas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavlos Eppas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavlos Eppas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavlos Eppas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavlos Eppas 18 Ağustos 1998 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Παύλος Έππας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavlos Eppas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zafi Agent yapmaktadır. Pavlos Eppas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Almopos Arideas futbol takımında oynamaktadır. Almopos Arideas takımına 4 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Pavlos Eppas'nin Almopos Arideas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pavlos Eppas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavlos Eppas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pavlos Eppas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavlos Eppas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Agrotikos

15 Eylül 2017 yılında APE Lagada

29 Temmuz 2018 yılında Eginiakos

11 Eylül 2019 yılında PO Triglias

30 Ocak 2020 yılında Almopos

6 Ağustos 2021 yılında Panserraikos

4 Eylül 2022 yılında Almopos

Pavlos Eppas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavlos Eppas şuan Almopos Arideas takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Pavlos Eppas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U19 takımında 16 numaralı formasıyla 7 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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