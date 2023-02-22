Pavlos Karvounis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavlos Karvounis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavlos Karvounis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavlos Karvounis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavlos Karvounis 5 Aralık 2002 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Παύλος Καρβούνης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavlos Karvounis Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen B futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Pavlos Karvounis'nin Panathinaikos Athen B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pavlos Karvounis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavlos Karvounis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pavlos Karvounis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavlos Karvounis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında PAO U19

1 Temmuz 2021 yılında Panathinaikos B

Pavlos Karvounis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavlos Karvounis şuan Panathinaikos Athen B takımında oynamakta ve 76 numaralı formayı giymektedir.

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