Pavlos Kyriakidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavlos Kyriakidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavlos Kyriakidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavlos Kyriakidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavlos Kyriakidis 3 Eylül 1991 tarihinde Kozani şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Παύλος Κυριακίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavlos Kyriakidis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SG Agency yapmaktadır. Pavlos Kyriakidis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niki Volou futbol takımında oynamaktadır. Niki Volou takımına 22 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Pavlos Kyriakidis'nin Niki Volou ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pavlos Kyriakidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavlos Kyriakidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pavlos Kyriakidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavlos Kyriakidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FS Kozani

1 Temmuz 2011 yılında Paniliakos

1 Temmuz 2013 yılında APS Zakynthos

22 Temmuz 2014 yılında Iraklis

2 Ocak 2017 yılında Atromitos Athen

1 Temmuz 2018 yılında OFI Girit

13 Ağustos 2019 yılında Apollon Smyrnis

11 Eylül 2020 yılında Ermis Aradippou

22 Temmuz 2021 yılında Niki Volou

Pavlos Kyriakidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavlos Kyriakidis şuan Niki Volou takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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