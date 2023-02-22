Pavlos Logaras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavlos Logaras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavlos Logaras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavlos Logaras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavlos Logaras 18 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Παύλος Λογαράς şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavlos Logaras Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Genius Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niki Volou futbol takımında oynamaktadır. Niki Volou takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Pavlos Logaras'nin Niki Volou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pavlos Logaras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavlos Logaras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Pavlos Logaras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavlos Logaras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağustos 2020 yılında Volos NPS

16 Ağustos 2021 yılında PAOK Saloniki B

17 Ağustos 2021 yılında Volos NPS

30 Haziran 2022 yılında PAOK Saloniki B

31 Ağustos 2022 yılında Niki Volou

30 Haziran 2023 yılında PAOK Saloniki B

Pavlos Logaras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavlos Logaras şuan Niki Volou takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.