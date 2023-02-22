Pavlos Mavroudis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavlos Mavroudis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pavlos Mavroudis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pavlos Mavroudis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pavlos Mavroudis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavlos Mavroudis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pavlos Mavroudis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavlos Mavroudis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavlos Mavroudis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavlos Mavroudis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavlos Mavroudis 12 Ocak 2001 tarihinde München şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Παύλος Μαυρουδής şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavlos Mavroudis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Pavlos Mavroudis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire B futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Pavlos Mavroudis'nin Olimpiakos Pire B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Pavlos Mavroudis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavlos Mavroudis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Pavlos Mavroudis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavlos Mavroudis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında PAO U17

1 Temmuz 2017 yılında PAO U20

1 Temmuz 2019 yılında Panathinaikos

27 Temmuz 2020 yılında Olympiakos U19

1 Temmuz 2021 yılında Olimpiakos B

Pavlos Mavroudis kimdir

Pavlos Mavroudis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavlos Mavroudis şuan Olimpiakos Pire B takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TSV 1860 München

Pavlos Mavroudis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan U17 takımında 10 numaralı formasıyla 21 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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Pavlos Mavroudis nereli

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