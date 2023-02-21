Pavol İlko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavol İlko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavol İlko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavol İlko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavol İlko 20 Mayıs 1993 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavol İlko Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RM Football Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Vyskov futbol takımında oynamaktadır. MFK Vyskov takımına 11 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Pavol İlko'nin MFK Vyskov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pavol İlko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavol İlko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pavol İlko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavol İlko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2012 yılında Dukla B

1 Temmuz 2014 yılında Frydek-Mistek

1 Temmuz 2017 yılında Fotbal Trinec

4 Eylül 2019 yılında Blansko

11 Temmuz 2021 yılında MFK Vyskov

Pavol İlko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavol İlko şuan MFK Vyskov takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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