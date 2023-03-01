Pawel Zuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pawel Zuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pawel Zuk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pawel Zuk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pawel Zuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pawel Zuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pawel Zuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pawel Zuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pawel Zuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pawel Zuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pawel Zuk 29 Ocak 2001 tarihinde Gdańsk şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Paweł Żuk şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pawel Zuk Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mariusz Kulesza yapmaktadır. Pawel Zuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lancaster City FC futbol takımında oynamaktadır. Lancaster City FC takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Pawel Zuk'nin Lancaster City FC ile sözleşmesi 10 Mart 2023 tarihinde bitmektedir.

Pawel Zuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pawel Zuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Pawel Zuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pawel Zuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Everton Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında Everton U18

1 Temmuz 2019 yılında Lechia Gdansk

21 Temmuz 2020 yılında Wisla Plock

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

8 Ocak 2022 yılında Ashton United

26 Ocak 2022 yılında Ruch Chorzow

22 Ağustos 2022 yılında Barrow

10 Şubat 2023 yılında Lancaster City

10 Mart 2023 yılında Barrow

Pawel Zuk kimdir

Pawel Zuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pawel Zuk şuan Lancaster City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oldham Athletic (-2015), Everton FC (2015-2019)

Pawel Zuk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U18 takımında 21 numaralı formasıyla 8 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Pawel Zuk nereli

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