Survivor'da gerilim hızla tırmanıyor! Birbirlerinin üzerine yürüdülerFenerbahçe 3 - 2 Kasımpaşa | MAÇ SONUCUBiden'ın skandal sözlerine Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'den yanıt!Antalya Kemerspor 2 - 1 Manisaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuDiyarbekir Spor 2 - 1 Belediye Derince Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuÇankaya 3 - 1 Artvin Hopaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuPayasspor 1 - 5 Kızılcabölükspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuEdirne Belediyesi Paş Edirnespor 1 - 0 Bucaspor 1928 Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuMalatya Yeşilyurt Belediyespor 2 - 3 Nevşehir Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuOfspor 0 - 0 Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Payasspor 1 - 5 Kızılcabölükspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Payasspor 1 - 5 Kızılcabölükspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 29. hafta maçında Payasspor, Kızılcabölükspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Payasspor 1 - 5 Kızılcabölükspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 29. hafta maçında Payasspor, Kızılcabölükspor ile karşılaştı. maç 1-5 sona erdi. Payasspor ve Kızılcabölükspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 29. hafta maçında Payasspor sahasında Kızılcabölükspor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Payas İlçe Stadı - Hatay } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Payasspor - Kızılcabölükspor maçı skoru ne oldu?

Payasspor, Kızılcabölükspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Payasspor -Kızılcabölükspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Payas İlçe Stadı - Hatay

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00

Payasspor Kızılcabölükspor Maçının Hakemleri 
Enes Kanpara(hakem), Şefik Öner(1. Yardımcı Hakem), Burak Celep(2. Yardımcı Hakem), Batuhan Kösem(dördüncü Hakem)

PAYASSPORPayasspor

Payasspor İlk 11
28. Erkan Anapa, 59. Vedat Saygı, 4. Doğukan Ateş, 11. Hasan Aktürk, 29. Ömer Can Keser, 16. Eren Köroğlu, 7. Gökhan Çırak, 23. Oğuzhan Kuş, 35. Berkant Taşkıran, 70. Hamza Türkmen, 77. Samed Aytekin

Yedekler
21. Emir Çakmak, 13. Muhammet Ali Yenilmez

Teknik Sorumlu


Goller
{homeGoal}

Kartlar
{homeCard}

Oyundan Çıkanlar
{homeOut}

Oyuna Girenler
{homeIn}

KIZILCABÖLÜKSPORKızılcabölükspor

Kızılcabölükspor İlk 11
1. Asil Kaan Eryılmaz, 4. Kadir Kurt, 10. Ozan Şamiloğlu, 11. Hayrettin Cengiz, 20. Yunus Emre Karakaya, 25. Oğuzhan Türkmen, 35. Alpay Eroğlu, 42. Berkan Afşarlı, 49. Kıvanç Salihoğlu, 87. Abdullah Altıntaş, 61. Hamit Bayraktar

Yedekler
45. Asil Kaan Güler, 7. Şefik Can Erel, 18. Can Bayırkan, 21. Murathan Sütcü, 27. Emre Sağlık, 55. Atalay Gürel, 99. Beytullah Daşel

Teknik Sorumlu
Tansu Yaan

Goller
{awayGoal}

Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
{awayIn}

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor29207243186725
21928 Bucaspor29197355186437
3Yeşilyurt Belediyespor29165849275322
4Ofspor291311541305011
5Arnavutköy Belediye29138840294711
6Edirnespor2912893431443
7Belediye Derincespor29101093829409
8Fatsa Belediyespor2910811223038-8
9Kızılcabölükspor29910103432372
10Artvin Hopaspor299911404436-4
11Nevşehir Belediyespor2997133029341
121877 Alemdağspor299515374832-11
13Çankaya FK299416264731-21
14Antalya Kemerspor297616274727-20
15Payasspor295816295323-24
16Manisaspor291919215412-33

Fikstür

25.04.2021Payasspor1-5Kızılcabölükspor
25.04.2021Çankaya FK3-1Artvin Hopaspor
25.04.2021Antalya Kemerspor2-1Manisaspor
25.04.2021Diyarbekirspor2-1Belediye Derincespor
25.04.2021Edirnespor1-01928 Bucaspor
25.04.2021Fatsa Belediyespor0-21877 Alemdağspor
25.04.2021Kemerspor 2003 Manisaspor
25.04.2021Ofspor0-0Arnavutköy Belediye
25.04.2021Yeşilyurt Belediyespor2-3Nevşehir Belediyespor
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT