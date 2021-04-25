Payasspor 1 - 5 Kızılcabölükspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 29. hafta maçında Payasspor, Kızılcabölükspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 29. hafta maçında Payasspor, Kızılcabölükspor ile karşılaştı. maç 1-5 sona erdi. Payasspor ve Kızılcabölükspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 29. hafta maçında Payasspor sahasında Kızılcabölükspor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Payas İlçe Stadı - Hatay } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Payasspor - Kızılcabölükspor maçı skoru ne oldu?
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Payasspor -Kızılcabölükspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Payas İlçe Stadı - Hatay
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00
Payasspor Kızılcabölükspor Maçının Hakemleri
Enes Kanpara(hakem), Şefik Öner(1. Yardımcı Hakem), Burak Celep(2. Yardımcı Hakem), Batuhan Kösem(dördüncü Hakem)
Payasspor İlk 11
28. Erkan Anapa, 59. Vedat Saygı, 4. Doğukan Ateş, 11. Hasan Aktürk, 29. Ömer Can Keser, 16. Eren Köroğlu, 7. Gökhan Çırak, 23. Oğuzhan Kuş, 35. Berkant Taşkıran, 70. Hamza Türkmen, 77. Samed Aytekin
Yedekler
21. Emir Çakmak, 13. Muhammet Ali Yenilmez
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Kızılcabölükspor İlk 11
1. Asil Kaan Eryılmaz, 4. Kadir Kurt, 10. Ozan Şamiloğlu, 11. Hayrettin Cengiz, 20. Yunus Emre Karakaya, 25. Oğuzhan Türkmen, 35. Alpay Eroğlu, 42. Berkan Afşarlı, 49. Kıvanç Salihoğlu, 87. Abdullah Altıntaş, 61. Hamit Bayraktar
Yedekler
45. Asil Kaan Güler, 7. Şefik Can Erel, 18. Can Bayırkan, 21. Murathan Sütcü, 27. Emre Sağlık, 55. Atalay Gürel, 99. Beytullah Daşel
Teknik Sorumlu
Tansu Yaan
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Diyarbekirspor
|29
|20
|7
|2
|43
|18
|67
|25
|2
|1928 Bucaspor
|29
|19
|7
|3
|55
|18
|64
|37
|3
|Yeşilyurt Belediyespor
|29
|16
|5
|8
|49
|27
|53
|22
|4
|Ofspor
|29
|13
|11
|5
|41
|30
|50
|11
|5
|Arnavutköy Belediye
|29
|13
|8
|8
|40
|29
|47
|11
|6
|Edirnespor
|29
|12
|8
|9
|34
|31
|44
|3
|7
|Belediye Derincespor
|29
|10
|10
|9
|38
|29
|40
|9
|8
|Fatsa Belediyespor
|29
|10
|8
|11
|22
|30
|38
|-8
|9
|Kızılcabölükspor
|29
|9
|10
|10
|34
|32
|37
|2
|10
|Artvin Hopaspor
|29
|9
|9
|11
|40
|44
|36
|-4
|11
|Nevşehir Belediyespor
|29
|9
|7
|13
|30
|29
|34
|1
|12
|1877 Alemdağspor
|29
|9
|5
|15
|37
|48
|32
|-11
|13
|Çankaya FK
|29
|9
|4
|16
|26
|47
|31
|-21
|14
|Antalya Kemerspor
|29
|7
|6
|16
|27
|47
|27
|-20
|15
|Payasspor
|29
|5
|8
|16
|29
|53
|23
|-24
|16
|Manisaspor
|29
|1
|9
|19
|21
|54
|12
|-33
Fikstür
|25.04.2021
|Payasspor
|1-5
|Kızılcabölükspor
|25.04.2021
|Çankaya FK
|3-1
|Artvin Hopaspor
|25.04.2021
|Antalya Kemerspor
|2-1
|Manisaspor
|25.04.2021
|Diyarbekirspor
|2-1
|Belediye Derincespor
|25.04.2021
|Edirnespor
|1-0
|1928 Bucaspor
|25.04.2021
|Fatsa Belediyespor
|0-2
|1877 Alemdağspor
|25.04.2021
|Kemerspor 2003
|Manisaspor
|25.04.2021
|Ofspor
|0-0
|Arnavutköy Belediye
|25.04.2021
|Yeşilyurt Belediyespor
|2-3
|Nevşehir Belediyespor