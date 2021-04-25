Payasspor 1 - 5 Kızılcabölükspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 29. hafta maçında Payasspor, Kızılcabölükspor ile karşılaştı. maç 1-5 sona erdi. Payasspor ve Kızılcabölükspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 29. hafta maçında Payasspor sahasında Kızılcabölükspor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Payas İlçe Stadı - Hatay } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Payasspor - Kızılcabölükspor maçı skoru ne oldu? Payasspor, Kızılcabölükspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Payasspor -Kızılcabölükspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Payas İlçe Stadı - Hatay



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 15:00



Payasspor Kızılcabölükspor Maçının Hakemleri

Enes Kanpara(hakem), Şefik Öner(1. Yardımcı Hakem), Burak Celep(2. Yardımcı Hakem), Batuhan Kösem(dördüncü Hakem)

Payasspor

Payasspor İlk 11

28. Erkan Anapa, 59. Vedat Saygı, 4. Doğukan Ateş, 11. Hasan Aktürk, 29. Ömer Can Keser, 16. Eren Köroğlu, 7. Gökhan Çırak, 23. Oğuzhan Kuş, 35. Berkant Taşkıran, 70. Hamza Türkmen, 77. Samed Aytekin



Yedekler

21. Emir Çakmak, 13. Muhammet Ali Yenilmez



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Kızılcabölükspor

Kızılcabölükspor İlk 11

1. Asil Kaan Eryılmaz, 4. Kadir Kurt, 10. Ozan Şamiloğlu, 11. Hayrettin Cengiz, 20. Yunus Emre Karakaya, 25. Oğuzhan Türkmen, 35. Alpay Eroğlu, 42. Berkan Afşarlı, 49. Kıvanç Salihoğlu, 87. Abdullah Altıntaş, 61. Hamit Bayraktar



Yedekler

45. Asil Kaan Güler, 7. Şefik Can Erel, 18. Can Bayırkan, 21. Murathan Sütcü, 27. Emre Sağlık, 55. Atalay Gürel, 99. Beytullah Daşel



Teknik Sorumlu

Tansu Yaan



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 29 20 7 2 43 18 67 25 2 1928 Bucaspor 29 19 7 3 55 18 64 37 3 Yeşilyurt Belediyespor 29 16 5 8 49 27 53 22 4 Ofspor 29 13 11 5 41 30 50 11 5 Arnavutköy Belediye 29 13 8 8 40 29 47 11 6 Edirnespor 29 12 8 9 34 31 44 3 7 Belediye Derincespor 29 10 10 9 38 29 40 9 8 Fatsa Belediyespor 29 10 8 11 22 30 38 -8 9 Kızılcabölükspor 29 9 10 10 34 32 37 2 10 Artvin Hopaspor 29 9 9 11 40 44 36 -4 11 Nevşehir Belediyespor 29 9 7 13 30 29 34 1 12 1877 Alemdağspor 29 9 5 15 37 48 32 -11 13 Çankaya FK 29 9 4 16 26 47 31 -21 14 Antalya Kemerspor 29 7 6 16 27 47 27 -20 15 Payasspor 29 5 8 16 29 53 23 -24 16 Manisaspor 29 1 9 19 21 54 12 -33

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