Payitaht Abdülhamid dizisine başrol oyuncusu veda ediyor
TRT1 ekranların fenomen dizisi Payitaht Abdülhamid dizisinde şoke eden bir veda yaşanacak. Dizinin 128. bölümünde Bidar Sultan karakterini canlandıran Özlem Conker diziye veda edecek. Diziye yeni giren isim ise Vildan Atasever oldu.
TRT'nin ES Film imzalı sevilen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid 5 sezondur cuma akşamları seyirciyi ekranlara kilitliyor. Bülent İnal'ın başrolünü oynadığı dizide ani bir gelişme yaşanacak. Sevilen dizinin ana karakterlerinden Bidar Sultan'a hayat veren Özlem Conker diziye 128. bölümde veda edecek. Diziye 127. bölümde Saliha Sultan rolüyle Vildan Atasever girecek.
DİZİNİN KONUSU
Tarih 1896.1909. Sultan Abdülhamid'in saltanatının 20. yılıdır. Abdülhamid, içeride başta Jön Türkler olmak üzere çeşitli muhaliflerle, dışarıda ise başta İngiltere olmak üzere Avrupalı devletler ile mücadele etmektedir. Diğer yandan devletinin bir arada olmasını ve parçalanmasını önlemek için büyük çaba göstermekte, Filistin ve kutsal toprakları korumak için dış güçlere karşı mücadele vermektedir.
DİZİNİN OYUNCU KADROSU
Karakter Oyuncu
II. Abdülhamid Bülent İnal
Bidâr Kadınefendi Özlem Conker
Halil Halit Bey Gürkan Uygun
Mahmud Paşa Hakan Boyav
Tahsin Paşa Bahadır Yenişehirlioğlu
Şehzade Abdülkadir Can Sipahi
Theodor Herzl Saygın Soysal
Naime Sultan Duygu Gürcan
Prens Sabahaddin Kaan Turgut
Melike (Ahsen) Ezgi Eyüboğlu
Fehime Sultan Elif Özkul
Hatice Sultan Gözde Kaya
Emanuel Karasu Ali Nuri Türkoğlu
Ahmet Celalettin Paşa Cem Uçan
David Grun Şakir Güler
Komiser Eşref Aziz İsmail Hakkı Ürün
Kaynak: TV100