Payitaht Abdülhamid dizisine başrol oyuncusu veda ediyor

TRT'nin ES Film imzalı sevilen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid 5 sezondur cuma akşamları seyirciyi ekranlara kilitliyor. Bülent İnal'ın başrolünü oynadığı dizide ani bir gelişme yaşanacak. Sevilen dizinin ana karakterlerinden Bidar Sultan'a hayat veren Özlem Conker diziye 128. bölümde veda edecek. Diziye 127. bölümde Saliha Sultan rolüyle Vildan Atasever girecek.

DİZİNİN KONUSU

Tarih 1896.1909. Sultan Abdülhamid'in saltanatının 20. yılıdır. Abdülhamid, içeride başta Jön Türkler olmak üzere çeşitli muhaliflerle, dışarıda ise başta İngiltere olmak üzere Avrupalı devletler ile mücadele etmektedir. Diğer yandan devletinin bir arada olmasını ve parçalanmasını önlemek için büyük çaba göstermekte, Filistin ve kutsal toprakları korumak için dış güçlere karşı mücadele vermektedir.

DİZİNİN OYUNCU KADROSU

Karakter Oyuncu

II. Abdülhamid Bülent İnal

Bidâr Kadınefendi Özlem Conker

Halil Halit Bey Gürkan Uygun

Mahmud Paşa Hakan Boyav

Tahsin Paşa Bahadır Yenişehirlioğlu

Şehzade Abdülkadir Can Sipahi

Theodor Herzl Saygın Soysal

Naime Sultan Duygu Gürcan

Prens Sabahaddin Kaan Turgut

Melike (Ahsen) Ezgi Eyüboğlu

Fehime Sultan Elif Özkul

Hatice Sultan Gözde Kaya

Emanuel Karasu Ali Nuri Türkoğlu

Ahmet Celalettin Paşa Cem Uçan

David Grun Şakir Güler

Komiser Eşref Aziz İsmail Hakkı Ürün

Kaynak: TV100