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Payitaht Abdülhamid dizisine başrol oyuncusu veda ediyor

TRT1 ekranların fenomen dizisi Payitaht Abdülhamid dizisinde şoke eden bir veda yaşanacak. Dizinin 128. bölümünde Bidar Sultan karakterini canlandıran Özlem Conker diziye veda edecek. Diziye yeni giren isim ise Vildan Atasever oldu.

Payitaht Abdülhamid dizisine başrol oyuncusu veda ediyor

TRT'nin ES Film imzalı sevilen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid 5 sezondur cuma akşamları seyirciyi ekranlara kilitliyor. Bülent İnal'ın başrolünü oynadığı dizide ani bir gelişme yaşanacak. Sevilen dizinin ana karakterlerinden Bidar Sultan'a hayat veren Özlem Conker diziye 128. bölümde veda edecek. Diziye 127. bölümde Saliha Sultan rolüyle Vildan Atasever girecek.

DİZİNİN KONUSU

Tarih 1896.1909. Sultan Abdülhamid'in saltanatının 20. yılıdır. Abdülhamid, içeride başta Jön Türkler olmak üzere çeşitli muhaliflerle, dışarıda ise başta İngiltere olmak üzere Avrupalı devletler ile mücadele etmektedir. Diğer yandan devletinin bir arada olmasını ve parçalanmasını önlemek için büyük çaba göstermekte, Filistin ve kutsal toprakları korumak için dış güçlere karşı mücadele vermektedir.

Payitaht Abdülhamid dizisine başrol oyuncusu veda ediyor

DİZİNİN OYUNCU KADROSU

   Karakter                 Oyuncu    
II. Abdülhamid          Bülent İnal    
Bidâr Kadınefendi     Özlem Conker    
Halil Halit Bey           Gürkan Uygun    
Mahmud Paşa           Hakan Boyav    
Tahsin Paşa               Bahadır Yenişehirlioğlu  
Şehzade Abdülkadir  Can Sipahi    
Theodor Herzl           Saygın Soysal  
Naime Sultan            Duygu Gürcan    
Prens Sabahaddin    Kaan Turgut    
Melike (Ahsen)         Ezgi Eyüboğlu   
Fehime Sultan          Elif Özkul    
Hatice Sultan           Gözde Kaya    
Emanuel Karasu      Ali Nuri Türkoğlu    
Ahmet Celalettin Paşa    Cem Uçan    
David Grun              Şakir Güler 
Komiser Eşref Aziz  İsmail Hakkı Ürün 

 

Payitaht Abdülhamid dizisine başrol oyuncusu veda ediyor

Kaynak: TV100

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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