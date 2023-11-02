Pazarcı esnafının CHP'li Kırşehir Belediyesi önündeki çaresizliği...Kasa kasa üzümleri belediyeye attı!

Kırşehir'de bir satıcı, kendisine üzüm sattırmayan CHP'li Kırşehir Belediyesi önünde sinir krizi geçirerek, kasasını belediyeye attı.

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Pazarcı esnafının CHP'li Kırşehir Belediyesi önündeki çaresizliği...Kasa kasa üzümleri belediyeye attı!

İddiaya göre, Kırşehir'de pazarcılık yapan Yılmaz Ayhan ve oğlu Anıl Ayhan kamyonetinin kasasında "üzüm satamazsın" baskısı üzerine belediye başkanlığı binası önüne giderek üzüm kasalarını yere döktü.

Sinir krizi geçiren Ayhan'ı oğlu ve zabıta görevlileri uzun süre sakinleştirmeye çalıştı. Pazarcı Ayhan, "Ben vergimi veriyorum. Yeter. Ben Mahallede satıyorum. Kırşehirliler namuslu esnafa yapılanı duysun. Beni rezil ettiniz. Bu son üzümümdü. O Başkan yardımcısı Nuri Araz ve Zabıta Müdürünü çağırın. Beni makamından kovuyor. Böyle yönetim olmaz" diye bağırdı.

Ayhan'ın polis tarafından alınmasının ardından konuşan oğlu Anıl Ayhan ise "Bize üzüm sattırmıyorlar. 10 yıldır üzüm satıyoruz. Bir haftadır sürekli sorun yaşıyoruz. Üzümlerimiz çöp oldu. 30 bin lira zararımız var. Baskı yapıyorlar" dedi.

Pazarcının tepkisi sosyal medyada geniş yer buldu

Ayhan, belediyenin pazarcı esnafına yönelik uyguladığı baskı nedeniyle üzüm satışını gerçekleştiremediği için büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Ailesinin geçimini sağlamak için çaba gösteren pazarcı, belediyenin bu kararının kendisine haksızlık olduğunu düşündüğünü belirtti. Sinir krizi geçiren pazarcı, çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti ve olay hızla sosyal medyada yayıldı. Pazarcının çaresizliği ve belediyenin müdahalesi halk arasında da tepkiye neden oldu.

CHP'li Kırşehir Belediyesi ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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