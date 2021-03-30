Pazarlamacı Maaşı Ne Kadar? 2021 Pazarlamacı Maaşları, İş İlanları

Pazarlamacı görev tanımı nedir, Pazarlamacı ne iş yapar, Pazarlamacı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pazarlamacı ürünlerin kalitelerine göre sınıflandırılması, pazarlanması ve tüketiciye ulaştırılması konularında çalışan nitelikli kişidir.

Pazarlamacı Maaşı Ne Kadar? 2021 Pazarlamacı Maaşları

Pazarlamacı maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Pazarlamacı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pazarlamacı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Pazarlamacı Olmak İçin Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmanız yeterlidir.

Pazarlamacı Ne İş Yapar?

Pazarlamacı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çalıştığı işyerinde üretilen veya satışı kararlaştırılan malların niteliklerini belirlemek ve sınıflandırmak,

b) Ürünleri alacak kişileri belirlemek için araştırmalar yapmak, onlara ulaşıp ürünleri tanıtma yollarını geliştirmek,

c) Büyük firmalarda, bölgelerdeki bayilerin oluşturulması ve bunlarla iletişimin sürdürülmesini sağlamak,

d) Satış istatistiklerini çözümleyerek satışların arttırılması için gereken önlemlerin alınmasını sağlamak,

e) Müşterilerin isteklerine göre ürün kalite ve türlerinin geliştirilmesi için üretim birimlerine önerilerde bulunmak,

f) Ürünlerin bozulmadan saklanması, ambalajlanması ve alıcıya güvenle taşınması için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları meslek ana grupta yer alır.

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları meslek alt ana gruptadır.

Meslek Grubu :

Satış Ve Satın Alma Temsilcileri Ve Aracıları (Brokerler) meslek grubundadır.

Pazarlamacı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Pazarlamacı mesleğinin meslek kodu 3322.03 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Pazarlamacı maaşlarına ek sizlerde Pazarlamacı mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.