Pazarspor 2 - 2 Ofspor / Maç Özeti
TFF 3. Lig 2. Grup 19. hafta maçında Pazarspor, Ofspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 19. hafta maçında Pazarspor, Ofspor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Pazarspor ve Ofspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 2. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 19. hafta maçında Pazarspor sahasında Ofspor ile 27.01.2019 13:00'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Pazarspor - Ofspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. stadyumunda oynanan maç 2-2 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
27.01.2019 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Pazarspor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Ofspor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Kırşehir Belediyespor
|19
|10
|6
|3
|33
|20
|36
|13
|2
|Altındağ Belediyespor
|19
|9
|6
|4
|26
|18
|33
|8
|3
|Van BBSK
|19
|7
|9
|3
|28
|18
|30
|10
|4
|Esenler Erokspor
|19
|7
|9
|3
|27
|22
|30
|5
|5
|Çatalcaspor
|19
|8
|6
|5
|24
|24
|30
|0
|6
|Kızılcabölükspor
|19
|7
|7
|5
|38
|25
|28
|13
|7
|Sultanbeyli Belediyespor
|19
|7
|7
|5
|22
|20
|28
|2
|8
|Osmaniyespor FK
|19
|7
|6
|6
|21
|22
|27
|-1
|9
|Yeni Orduspor
|19
|7
|5
|7
|25
|20
|26
|5
|10
|Düzcespor
|19
|7
|5
|7
|21
|19
|26
|2
|11
|Ofspor
|19
|6
|6
|7
|19
|19
|24
|0
|12
|Elaziz Belediyespor
|19
|5
|9
|5
|18
|23
|24
|-5
|13
|Alibeyköyspor
|19
|6
|5
|8
|26
|29
|23
|-3
|14
|Karşıyaka
|19
|5
|8
|6
|19
|23
|23
|-4
|15
|Adıyaman 1954 SK
|19
|5
|6
|8
|20
|26
|21
|-6
|16
|Pazarspor
|19
|3
|8
|8
|16
|24
|17
|-8
|17
|Kemerspor 2003
|19
|4
|4
|11
|15
|32
|16
|-17
|18
|Bergama Belediyespor
|19
|2
|6
|11
|19
|33
|12
|-14
Fikstür
|26.01.2019
|Bergama Belediyespor
|0-3
|Osmaniyespor FK
|26.01.2019
|Çatalcaspor
|4-3
|Kızılcabölükspor
|26.01.2019
|Sultanbeyli Belediyespor
|1-1
|Erokspor
|27.01.2019
|Van BBSK
|2-0
|Kırıkhanspor
|27.01.2019
|Adıyaman 1954 SK
|1-3
|Kırşehir Belediyespor
|27.01.2019
|Düzcespor
|1-1
|Karşıyaka
|27.01.2019
|Elaziz Belediyespor
|3-2
|Alibeyköy
|27.01.2019
|Pazarspor
|2-2
|Ofspor
|27.01.2019
|Yeni Orduspor
|2-0
|Yeni Altındağ Bld.
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