Pazartesi okul var mı? | Yarın okul var mı? | 11 Ocak okul

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamada, 11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacağı ve İstiklal Marşı'nın okunacağı duyuruldu. Bunun üzerine öğrenci ve veliler için yarın okula gidilip gidilmeyeceği merak konusu oldu. İşte detaylar...

PAZARTESİ OKUL VAR MI? | YARIN OKUL VAR MI? | 11 OCAK OKUL

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacağı ve İstiklal Marşı'nın okunacağını duyurmasının ardından öğrenci ve velilerden töreni EBA TV'den takip etmelerini istedi. Yani tören de uzaktan eğitim yöntemiyle takip edilecek. Öğrenciler okula gitmeyecek.

Bakan Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamada,

"Her pazartesi sabahı ve her cuma akşamı Türkiye’nin dört bir yanındaki okul bahçelerinden gür bir sesle yükselen İstiklal Marşı’mızı, salgın koşulları nedeniyle bir süredir yan yana okuyamıyoruz.

Uzaktan eğitim sürecinde her pazartesi TRT EBA Televizyonu yayınlarına İstiklal Marşı’mızla başlıyoruz. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz, canlı derslerimiz öncesinde ekran başında millî marşımızı söylüyor.

Millî Eğitim Bakanlığı olarak istedik ki yeni haftaya başlarken çocuklarımızın coşkusuna ortak olalım, İstiklal Marşı’mızı 7’den 77’ye hep birlikte söylerken buluşalım.

11 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’da tüm okullarımızın bahçesinde bayrak töreni yapılacak ve İstiklal Marşı’mız okunacak.

Eş zamanlı olarak TRT EBA İlkokul, Ortaokul, Lise kanallarımızda saat 10.00’da İstiklal Marşı’mız yayımlanacak." ifadelerine yer verildi.