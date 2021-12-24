Pazvant ne demek, TDK'ya göre Pazvant kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pazvant ne demek? Pazvant TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pazvant kelimesi. Peki pazvant ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pazvant nedir, pazvant kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PAZVANT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pazvant kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Pazvant kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre pazvant kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Rumeli'de gece bekçisi

