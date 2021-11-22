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  3. PC İletişim halka arz ne zaman? PC İletişim ve Medya Hizmetleri halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte halka arz kodu

PC İletişim halka arz ne zaman? PC İletişim ve Medya Hizmetleri halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte halka arz kodu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), PC İletişim ve Medya Hizmetleri'nin halka arzına izin verdi. Duyurunun yapılmasının ardından halka arz işleminin ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. Peki, PC İletişim halka arz ne zaman? PC İletişim ve Medya Hizmetleri halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte halka arz kodu...

PC İletişim halka arz ne zaman? PC İletişim ve Medya Hizmetleri halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte halka arz kodu

SPK'nın 18 Kasım akşamı yayımlanan bültenine göre şirket sermaye artırımı ve ortak satış yöntemiyle halka arz edilecek. Bu bağlamda, PC İletişim halka arz ne zaman? PC İletişim ve Medya Hizmetleri halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte halka arz kodu ve diğer detaylar...

PC İletişim halka arz ne zaman? PC İletişim ve Medya Hizmetleri halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte halka arz kodu

PC İLETİŞİM HALKA ARZ NE ZAMAN?

PC İletişim 24-25 Kasım tarihlerinde talep toplayacak.

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI? 

PC İletişim halka arzı tamamen eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirecek. PC iletişim eşit dağıtımla gerçekleştiği için tüm banka ve kurumlardan katılım sağlanabilmektedir.

HİSSE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Halka arz 9.50 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek. Hisselerin tamamının satılması durumunda halka arzın büyüklüğü 109.161.261 TL olacak. Şirketin sermayesinin 9.950.000 TL arttırılarak 45.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve 1.540.659 TL nominal ortak satışla 11.490.659 TL hisse senedi satışa sunulacak.

PC İletişim halka arz ne zaman? PC İletişim ve Medya Hizmetleri halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte halka arz kodu

İŞTE HALKA ARZ KODU

Halka arz kodu: PCILT.HE

PC İLETİŞİM HAKKINDA

PC İletişim’in çatısı altındaki şirketler medya hizmetleri, reklamcılık, reklamların yayımlanacağı tüm mecraların müşteriler için rezerve edilmesi, satın alınması, kiralanması, üçüncü kişilere satılması, her nevi televizyon programlarını alıp satmak, içerik iş birliklerinde bulunmak, promosyon, baskı hizmetleri gibi tanıtım hizmetlerinin verilmesi ile ilgili her türlü faaliyette bulunmaktadır.

 

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