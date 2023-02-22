Peadar Mcparland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peadar Mcparland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peadar Mcparland adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peadar Mcparland Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peadar Mcparland 14 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peadar Mcparland Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newry City AFC futbol takımında oynamaktadır. Newry City AFC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Peadar Mcparland'nin Newry City AFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Peadar Mcparland Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Peadar Mcparland isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Peadar Mcparland Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peadar Mcparland futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Newry City

Peadar Mcparland Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peadar Mcparland şuan Newry City AFC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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