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  3. PEAK deprem ve yangın tatbikatı yaptı: Gerçeğini aratmadı

PEAK deprem ve yangın tatbikatı yaptı: Gerçeğini aratmadı

Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (PEAK) deprem tatbikatı düzenledi. Pendik İtfaiyesiyle birlikte tatbikat gereği yaralılara ve çıkan yangınlara müdahale edildi.

PEAK deprem ve yangın tatbikatı yaptı: Gerçeğini aratmadı

Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (PEAK) deprem tatbikatı düzenledi.

Pendik İtfaiyesiyle ortaklaşa düzenlenen tatbikatta deprem alarmı verildi.

GERÇEĞİNİ ARATMADI

Depremin ardından insanları toplanma alanına yönlendiren PEAK ekipleri binada bulunan bir yaralıyı dışarı çıkardı ve ilk yardım müdahalesinde bulundu. Bu esnada yine senaryo gereği bir binada yangın çıktı. Yangın söndürme tüpleriyle müdahale edilirken çıkan yangın itfaiyenin gelmesiyle tamamen söndürüldü. Bir diğer alanda ise kontrollü olarak çıkarılan yangına yine PEAK ekipleri müdahale etti. Başarılı geçen tatbikat, durum değerlendirmesinin ardından sona erdi.

PEAK deprem ve yangın tatbikatı yaptı: Gerçeğini aratmadıPEAK deprem ve yangın tatbikatı yaptı: Gerçeğini aratmadıPEAK deprem ve yangın tatbikatı yaptı: Gerçeğini aratmadıPEAK deprem ve yangın tatbikatı yaptı: Gerçeğini aratmadı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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