Peçe ne demek, TDK'ya göre Peçe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Peçe ne demek? Peçe TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi peçe kelimesi. Peki peçe ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre peçe nedir, peçe kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PEÇE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Peçe kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Peçe kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre peçe kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kadınların sokakta yüzlerine örttükleri ince siyah örtü, nikap

- Maske, sır, giz



PEÇE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- En büyük günahımız yüzümüzde bir peçe, sırtımızda bir çarşaf olması.

- Bu düzme cadının peçesini kaldırmalıyız.

