Pediyatri ne demek, TDK'ya göre Pediyatri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pediyatri ne demek? Pediyatri TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pediyatri kelimesi. Peki pediyatri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pediyatri nedir, pediyatri kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PEDİYATRİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pediyatri kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Pediyatri kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre pediyatri kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çocuk sağlığı ve hastalıkları ile ilgili hekimlik dalı

