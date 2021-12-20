2022 Başkent Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200611416Pediyatri ne demek, TDK'ya göre Pediyatri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Bahçeşehir Üni. Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2005901642022 Bahçeşehir Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200511505Müfekkire ne demek, TDK'ya göre Müfekkire kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Bahçeşehir Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2005114982022 Atılım Üni. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200210467Müteaddi ne demek, TDK'ya göre Müteaddi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1101104912022 Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110110191
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Pediyatri ne demek, TDK'ya göre Pediyatri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Pediyatri ne demek, TDK'ya göre Pediyatri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Pediyatri kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Pediyatri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Pediyatri nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Pediyatri kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Pediyatri ne demek, TDK'ya göre Pediyatri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pediyatri ne demek? Pediyatri TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pediyatri kelimesi. Peki pediyatri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pediyatri nedir, pediyatri kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

PEDİYATRİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pediyatri kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Pediyatri kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre pediyatri kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çocuk sağlığı ve hastalıkları ile ilgili hekimlik dalı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT