Pedofili hastalığı hakkında muhtemelen daha önce hiç duymadığınız en ilginç görüşler!

Haberlerde, sosyal medyada sık sık karşılaştığımız hastalıklı pedofili insanlar hakkında muhtemelen daha önce hiç duymadığınız ilginç görüşler...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Pedofili hastalığı hakkında muhtemelen daha önce hiç duymadığınız en ilginç görüşler! 1

PEDOFİLİ NEDİR?

Pedofili, henüz ergen olmamış ve 0-13 yaşları arasında olan çocuklara karşı cinsel çekim hissetme anlamına gelmektedir. İlgi duyan kişinin, ilgi duyduğu kişiyle arasındaki yaş farkı fazlaysa genelde pedofili olarak anılsa da her yaş grubuna giren insanlar için farklı isimlendirme vardır. Örneğin 11-14 yaşları arasındaki çocuklara ilgi duyanlara hebeophilia, 15-19 yaşları arasındakilere ilgi duyanlara ise ephebophilia adı veriliyor.

Pedofili ve hebeophilia dünyanın neredeyse bütün ülkelerinde zaten yasal olarak suç sayılsa da ephebophilia hakkında aynı şeyi söylemek mümkün değil. Örneğin Türkiye'de bir çocuk 16 yaşında evlenmek istiyorsa ve ailesinin de onayı varsa evlenebilir ya da bazı ülkelerde 15 yaşındaki insanların cinsel olarak olgunlaştığı düşünüldüğünden herhangi bir cezası olmaz. Yani aslında pedofili, "Yasal yaş sınırının altında olan insanlara çekim hissetme" şeklinde anlamlandırıldığında daha doğru oluyor.

Pedofili hastalığı hakkında muhtemelen daha önce hiç duymadığınız en ilginç görüşler! 2

İşte pedofili hakkındaki en ilginç görüşler:

1. Pedofili bir cinsel yönelimdir bu nedenle çocuk istismarıyla karıştırılmamalıdır. Bu durumun normalleştirilmesi de doğru değildir fakat cinsel yönel olduğu düşünülmektedir.

2. Çocuk istismarcılarının hepsi pedofili değildir.

3. Tıpkı diğer insanların yönelimlerini kendi seçmediği gibi pedofili de nörolojik kökenli bir rahatsızlık olup doğuştan gelmektedir.

4. Pedofililer 11 yaşın altındaki çocuklara cinsel çekim hissederler. 45 yaşında olan bir adam 17 yaşındaki bir kıza ilgi duyuyorsa ya da 70 yaşındaki bir dede 16 yaşındaki bir kızla evleniyorsa bu pedofili değildir.

5. Rahatsızlığa sahip olan her birey gibi pedofililer de toplumdan dışlanmamaları ve ötekileştirilmemelidir. Ahlaki ve etik bir davranış değildir.

6. Pedofililer, sürekli çocuklara ilgi duyarlar ve bunu ergenliğe girdiklerinde yani 17 ya da 18 yaşlarında fark ediyorlar. Sık sık duyulan evli ve çocuklu adamların, küçük kızlara cinsel istismarda bulunduğu haberleri pedofili haberleri değildir. Yalnıca cinsel içgüdülerine hakim olamayan ve toplumdan dolayı bastırmış olduğu duygularını şiddetli bir şekilde dışa vuran bozuk ahlaklı insanlardır.

7. Daha önce hiçbir çocuğa dokunmamış, onu taciz etmemiş pedofililer de vardır.

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