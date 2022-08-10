Pedofili hastalığı hakkında muhtemelen daha önce hiç duymadığınız en ilginç görüşler!

İşte pedofili hakkındaki en ilginç görüşler:

1. Pedofili bir cinsel yönelimdir bu nedenle çocuk istismarıyla karıştırılmamalıdır. Bu durumun normalleştirilmesi de doğru değildir fakat cinsel yönel olduğu düşünülmektedir.

2. Çocuk istismarcılarının hepsi pedofili değildir.

3. Tıpkı diğer insanların yönelimlerini kendi seçmediği gibi pedofili de nörolojik kökenli bir rahatsızlık olup doğuştan gelmektedir.

4. Pedofililer 11 yaşın altındaki çocuklara cinsel çekim hissederler. 45 yaşında olan bir adam 17 yaşındaki bir kıza ilgi duyuyorsa ya da 70 yaşındaki bir dede 16 yaşındaki bir kızla evleniyorsa bu pedofili değildir.

5. Rahatsızlığa sahip olan her birey gibi pedofililer de toplumdan dışlanmamaları ve ötekileştirilmemelidir. Ahlaki ve etik bir davranış değildir.

6. Pedofililer, sürekli çocuklara ilgi duyarlar ve bunu ergenliğe girdiklerinde yani 17 ya da 18 yaşlarında fark ediyorlar. Sık sık duyulan evli ve çocuklu adamların, küçük kızlara cinsel istismarda bulunduğu haberleri pedofili haberleri değildir. Yalnıca cinsel içgüdülerine hakim olamayan ve toplumdan dolayı bastırmış olduğu duygularını şiddetli bir şekilde dışa vuran bozuk ahlaklı insanlardır.

7. Daha önce hiçbir çocuğa dokunmamış, onu taciz etmemiş pedofililer de vardır.