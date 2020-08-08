Pedofillere darbe vuracak uygulama Pedomap, Türkiye'de başlatıldı

İnternet ortamında, uygunsuz çocuk içeriklerini izleyen ve indiren kişilerin IP adreslerinin ve akabinde kimliklerinin tespit edilmesini sağlayan, pedofillere darbe vuracak sistem Pedomap , Türkiye'de de kullanıma açıldı. Bu tarz içerikleri izleyen kişilerin IP adreslerini harita üzerinde anında gösteren uygulama ile Türkiye'deki bir ilin emniyet biriminin işbirliği anlaşması yaptıkları öğrenildi.

PEDOMAP NEDİR?

İnternet üzerinden uygunsuz çocuk içeriklerini izleyen ve indiren kişilerin IP adreslerini tespit ederek bu kişilerin yerlerini harita üzerinden anında gösteren Pedomap uygulaması, uygunsuz içeriklerin bulunduğu site içerisindeki toplam faaliyet, pedofil sayısı, izlenen ve indirilen tüm içeriklerin boyutu, hangi cihazlardan bu sitelere erişim sağlandığı ve hangi arama motoru kullanılarak içeriğe erişildiği gibi birçok bilgiyi gözler önüne seriyor.

TÜRKİYE PEDOMAP'TA KAÇINCI SIRADA?

Siteye güncel olarak yüklenen istatistikler doğrultusunda, pedofili alanında birinci sırada, yüzde 36'lık oranıyla Amerika Birleşik Devletleri bulunuyor. İlk 10’daki diğer ülkeler ise sırasıyla Almanya, Rusya, Brezilya, Kanada, Fransa, Meksika, İngiltere, Hollanda ve Avustralya yer alıyor.

Listede yer alan ülkeler arasında Türkiye'de bulunuyor. Yüzde 0.962 orana sahip ülkemiz , 100 ülke arasında 16. sırada yer alıyor.

Site içerisinde toplam faaliyet, pedofil sayısı, tüm izlenen ve indirilen içeriklerin boyutu, hangi cihazlardan erişildiği, hangi arama motoru kullanılarak içeriğe erişildiği bilgisi gibi birçok bilgi bulunuyor.

Güncel olarak sitede yer alan istatistiklere göz atıldığında ilk 10 ülkenin birincisi yüzde 36 oranla Amerika Birleşik Devletleri gözüküyor. Listede maalesef Türkiye‘de yer alıyor. Ya sahip olan Türkiye, 100 ülke arasında 16. sırada bulunuyor.